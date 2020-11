Seguranças afirmavam que Fernando havia roubado um par de sapatos Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 15:56 | Atualizado 21/11/2020 18:16

Rio - O encarregado de supermercado Fernando Silva dos Santos foi acusado injustamente, por seguranças, de roubar um par de sapatos nas lojas Di Santinni, do Calçadão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na última quarta-feira, logo após Fernando, que é negro, realizar uma comprar no estabelecimento. A falsa acusação virou caso de polícia e está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).



O encarregado contou, em entrevista ao RJ1, que havia acabado de receber seu salário e foi até a loja para comprar uma mochila nova. Depois de efetuar o pagamento, ele colocou seus pertences dentro do produto e já saiu usando ele. Logo em seguida, Fernando já foi abordado pelos seguranças que o acusaram de ter roubado um par de sapatos.



Segundo Fernando, mesmo apresentando a nota fiscal aos vigilantes, eles abriram sua mochila e jogaram tudo no chão. Nada foi encontrado e o rapaz conta que questionou a conduta dos seguranças: "só porque eu sou preto?", disse.



O encarregado de supermercado procurou a polícia e registrou o caso na 59ª DP. Em nota, a Polícia Civil informou que "as investigações estão em andamento para apurar todas as circunstâncias do fato. Todos os procedimentos de praxe estão sendo adotados".



Através das redes sociais, a Di Santinni repudiou o caso e afirmou estar averiguando o caso para que o fato não se repita.



Leia a nota na íntegra:



"A Di Santinni repudia veemente qualquer ato de racismo, injúria ou ofensa moral dentro e fora de nossos estabelecimentos. Na última quarta-feira, dia 18/11/2020, em frente a uma de nossas lojas, nosso cliente foi abordado por seguranças do Calçadão de Duque de Caxias. Estamos entrando com um pedido de averiguação junto aos responsáveis, para que fatos como esse nunca mais aconteçam. Já nos colocamos à disposição do cliente, através de contato telefônico do Presidente da Di Santinni, para prestar total assistência perante o caso. Pedimos desculpas a todos pelo ocorrido. Continuaremos seguindo forte contra qualquer tipo de discriminação".