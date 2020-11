Boletim covid-19, deste sábado (21), no estado do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 16:04 | Atualizado 21/11/2020 16:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgou que, até este sábado (21), foram registrados 337.277 casos de coronavírus e 21.971 mortes provocadas pela doença.

Além disso, há ainda 421 óbitos em investigação e 2.217 foram descartados. Entre os casos confirmados, 309.320 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 130.949



Niterói - 17.305



São Gonçalo - 15.633



Duque de Caxias - 11.446



Belford Roxo - 11.359



Macaé - 10.378



Campos dos Goytacazes - 8.977



Teresópolis - 8.861



Nova Iguaçu - 8.303



Volta Redonda - 8.231



Angra dos Reis - 6.689



Itaboraí - 5.053



Magé - 4.925



Nova Friburgo - 4.259



São João de Meriti - 4.205



Maricá - 4.131



Barra Mansa - 4.087



Três Rios - 3.659



Itaperuna - 3.414



Cabo Frio - 3.356



Resende - 3.344



Petrópolis - 3.189



Itaguaí - 2.867



Queimados - 2.767



Rio das Ostras - 2.548



Guapimirim - 2.342



Rio Bonito - 2.260



Araruama - 1.939



Mesquita - 1.881



Nilópolis - 1.666



São Pedro da Aldeia - 1.477



São João da Barra - 1.465



Barra do Piraí - 1.336



Mangaratiba - 1.328



Santo Antônio de Pádua - 1.313



Saquarema - 1.308



Casimiro de Abreu - 1.238



Paraíba do Sul - 1.226



Tanguá - 1.026



Paraty - 1.015



Iguaba Grande - 1.012



Seropédica - 970



Vassouras - 955



Bom Jesus do Itabapoana - 933



Paracambi - 923



Piraí - 920



Conceição de Macabu - 879



Porciúncula - 838



Valença - 834



Varre-Sai - 812



Cachoeiras de Macacu - 779



Sapucaia - 737



Natividade - 696



São Francisco de Itabapoana - 670



Pinheiral - 627



Japeri - 622



Quissamã - 619



Armação dos Búzios - 596



Miracema - 572



São José do Vale do Rio Preto - 522



Porto Real - 507



Itaocara - 481



Cantagalo - 477



Cardoso Moreira - 474



Carapebus - 466



Cordeiro - 461



Itatiaia - 451



Rio Claro - 372



Italva - 366



Silva Jardim - 361



Laje do Muriaé - 354



Miguel Pereira - 333



Mendes - 312



Areal - 295



São Fidélis - 294



Carmo - 276



Engenheiro Paulo de Frontin - 269



Arraial do Cabo - 256



Sumidouro - 235



Cambuci - 231



Bom Jardim - 230



Paty do Alferes - 227



Aperibé - 207



Quatis - 191



Comendador Levy Gasparian - 173



São José de Ubá - 156



Macuco - 136



Santa Maria Madalena - 126



São Sebastião do Alto - 104



Trajano de Moraes - 80



Duas Barras - 79



Rio das Flores - 26







Já as 21.971 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 12.935



Duque de Caxias - 824



São Gonçalo - 824



Nova Iguaçu - 732



Niterói - 554



São João de Meriti - 521



Campos dos Goytacazes - 458



Belford Roxo - 345



Petrópolis - 283



Magé - 268



Volta Redonda - 255



Itaboraí - 249



Nilópolis - 228



Angra dos Reis - 215



Mesquita - 199



Teresópolis - 193



Macaé - 187



Barra Mansa - 185



Cabo Frio - 181



Nova Friburgo - 167



Itaguaí - 144



Maricá - 143



Resende - 124



Rio das Ostras - 89



Saquarema - 89



Itaperuna - 88



Araruama - 80



Queimados - 78



Três Rios - 75



Guapimirim - 74



Seropédica - 74



Barra do Piraí - 67



Rio Bonito - 66



São Pedro da Aldeia - 63



Tanguá - 46



Mangaratiba - 45



Japeri - 43



Cachoeiras de Macacu - 39



Paracambi - 39



Iguaba Grande - 38



Casimiro de Abreu - 34



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 32



Porciúncula - 31



Sapucaia - 31



Vassouras - 28



Paraíba do Sul - 25



Valença - 25



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Armação dos Búzios - 17



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí - 15



Sumidouro - 14



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Arraial do Cabo - 6



Natividade - 6



Paty do Alferes - 6



Bom Jardim - 5



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



São Sebastião do Alto - 5



Carapebus - 4



Carmo - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



Cantagalo - 3



Cardoso Moreira - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



São José de Ubá - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai - 2