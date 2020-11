Acidente em Campo Grande deixa dois feridos Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 16:29 | Atualizado 21/11/2020 17:06

O desabamento de uma laje deixou dois homens gravemente feridos, na manhã deste sábado, numa área de construção de um supermercado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Cesário de Melo, por volta das 10h30.

Após o ocorrido, que assustou moradores do local, oficiais quartel dos bombeiros de Campo Grande foram acionados e levaram as duas vítimas, em estado gravíssimo, segundo informações, para o hospital Rocha Faria, localizado na mesma avenida onde aconteceu o incidente. Até o final desta tarde, não havia informações de outras vítimas ou as consequências do desabamento.