Rio - A Polícia Civil prendeu neste sábado (21) Matheus Luz, de 21 anos, por agressões constantes contra a própria avó, Maria Stella Vasconcellos, de 76. O homem foi denunciado por moradores do edifício onde mora no Leblon, Zona Sul do Rio, após frequentes maus-tratos. Matheus dava socos, pontapés, golpes com garrafas e queimava a idosa com pontas de cigarro. As informações são do 'RJ1'.

O homem confessou as agressões, e em depoimento afirmou que, em um episódio, agrediu a avó porque ela não deu "suporte financeiro por cinco dias", e "tal fato lhe fez iniciar a violência no interior do elevador". Em uma das gravações, ele empurra a idosa contra o elevador com fortes chutes, na frente de uma criança.

A Justiça aceitou a prisão preventiva de Matheus por lesão corporal fruto de violência doméstica, discriminação e humilhação contra pessoa idosa.

A Polícia Civil informou que "as lesões no corpo da vítima já vinham sendo percebidas por vizinhos e porteiros, mas a vítima desconversava". Mas, ao ser encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, as agressões foram comprovadas.

De acordo com as investigações, o preso possui histórico de delitos semelhantes e já praticou outros crimes previstos no Estatuto do Idoso contra sua avó, em 2017, e uma lesão corporal contra sua própria mãe, em 2019. Além disso, o acusado possui passagens pela polícia por injúria preconceituosa, vias de fato e ameaça.