Rodrigo Neves, prefeito de Niterói Divulgação / Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 09:33

Rio - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), testou positivo para o coronavírus. O comunicado foi feito pelas redes sociais, na noite deste sábado, junto a uma foto do resultado do exame. Junto com o resultado, Neves informou que neste domingo, quando a cidade da Região Metropolitana comemora o aniversário de 447 anos, sua esposa, Fernanda Sixel, cumprirá a agenda de atividades programadas.



Na publicação, o prefeito afirmou que permanecerá em quarentena pelos próximos dias, seguindo as determinações médicas e que está seguindo com a medicação determinada pelo médico. Rodrigo também informou que neste sábado perdeu o paladar, um dos sintomas da doença.

"Hoje estou sem febre e melhor do que os primeiros três dias da gripe. Como grande parte dos infectados pelo coronavírus, hoje perdi o paladar. Sigo com a medicação determinada pelo meu médico e em repouso e espero recuperar o mais rápido possível", escreveu o prefeito de Niterói no sábado", escreveu.

Publicidade