Publicado 22/11/2020 11:24 | Atualizado 22/11/2020 11:47

Rio - Manifestantes irão se reunir nas unidades do supermercado Carrefour do Rio, na tarde domingo, por conta da morte de João Alberto, espancado até a morte por um policial militar e um segurança do Carrefour, dentro de uma das unidades do supermercado, em Porto Alegre , no Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira - véspera do Dia da Consciência Negra. A Polícia Militar determinou reforço do policiamento em todas as unidades da rede de supermercados.