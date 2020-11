Pelo menos dois tiros atingiram o veículo que o casal estava Divulgação

Por Thuany Dossares

Rio - Um casal foi baleado por traficantes do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, ao entrar por engano na comunidade, no início da tarde de sábado. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o casal ferido e sendo socorrido.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renata Araújo e Fernando Estrella seguiam pela Rodovia Niterói-Manilha (BR 101), na pista sentido Região dos Lagos, num Honda Civic branco. O aplicativo de trânsito orientou que eles saíssem da estrada e entrassem no Jardim Catarina, para sair do engarrafamento e seguir viagem pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ 104).



Ao entrar na comunidade, o casal foi atacado a tiros por traficantes locais. Pelo menos dois disparos atingiram o veículo, pelo vidro traseiro do lado do motorista e para-brisa. O disparo que entrou por trás, teria perfurado o banco do motorista.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o casal ferido. O homem que faz a gravação afirma que Renata, que estava no banco do carona, aparentava estar com o tiro alojado no braço, e Fernando Estrella, que dirigia o carro, estava com a bala alojada nas costas.



Os dois foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Através da assessoria de imprensa, a direção do hospital informou que Renata e Fernando apresentam estado de saúde estável.



O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que irá investigar o caso.