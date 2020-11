PMs realizavam patrulhamento de rotina quando suspeitaram de ocupantes de veículo Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 22/11/2020 16:05

Rio - Uma ação de policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) terminou com um suspeito morto e três baleados, na noite de sábado, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Duas armas foram apreendidas com o grupo.



De acordo com a corporação, os militares realizavam um patrulhamento de rotina pela Rua Conde de Resende, quando suspeitaram de um veículo e deram ordem de parada. A determinação não foi obedecida e os ocupantes do veículo fugiram atirando contra os agentes.



Os policiais realizaram um cerco para tentar abordar os suspeitos. Houve confronto e os quatro suspeitos foram atingidos pelos disparos. Ainda segundo a Polícia Militar, um dos homens não resistiu aos ferimentos e os outros três feridos foram socorridos, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Salgado Filho. Na ação, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38.



A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).