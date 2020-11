Boletim coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 16:23

Rio - O Rio de Janeiro registrou 21.974 óbitos por Covid-19 e 338.203 casos confirmados, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde deste domingo (22). Nas últimas 24 horas, apenas três novas mortes foram registradas. O número baixo tem relação com a dificuldade de registrar novos dados em feriados, como na última sexta-feira, e fins de semana. O estado tem ainda 423 óbitos em investigação.

A capital lidera os números do estado, com 12.935 óbitos e 131.241 casos registrados. Niterói tem 17.332 casos e 554 mortes; São Gonçalo, 15.678 casos e 825 mortes; Duque de Caxias, 11.477 e 824 mortes.

Publicidade

Até a última quinta-feira (19), a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no SUS - que inclui leitos em unidades municipais, estaduais e federais - era de 83% no município do Rio. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria era de 62%.