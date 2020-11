Segundo a prefeitura, a explicação para o aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI é o fechamento de unidades de referência na cidade Reprodução

Publicado 22/11/2020 19:54 | Atualizado 22/11/2020 20:16

Rio - Noventa e dois porcento dos leitos de UTI voltadas para pacientes de Covid-19, na cidade do Rio de Janeiro, estão ocupados. A afirmação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde da capital, na noite de sábado. Segundo a pasta, a lotação corresponde ao somatório das unidades municipais, estaduais e federais.



Atualmente, 1577 pessoas estão internadas em hospitais da cidade do Rio, tanto da rede municipal quanto da rede SUS, diagnosticadas com Covi-19. Deste total, 762 são pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Segundo a Prefeitura do Rio, a rede municipal possui 901 leitos destinados a pacientes infectados com coronavírus, sendo 271 leitos de UTI. Ainda de acordo com o Data.Rio, a capital carioca está com 2548 casos ativos confirmados.



Até este domingo, a capital carioca já registrou mais de 131 mil casos de infecção por coronavírus e 12935 óbitos.