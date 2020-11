Agente da Guarda Municipal de Niterói é agredido com um soco Reprodução

Publicado 23/11/2020 06:32 | Atualizado 23/11/2020 06:59

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de agressão contra um agente da Guarda Municipal de Niterói, na Região Metropolitana. Segundo informações da própria prefeitura, o fato ocorreu na último sábado (21), quando os agentes foram acionados para conter uma briga entre ambulantes na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro.



A agressão foi registrada por dezenas de pessoas que filmavam pelo celular. Em um vídeo, divulgado pelo WhatsApp, é possível ver o homem desferindo um soco no agente e, logo depois, sai correndo dentro de uma galeria.

Que isso? Guarda municipal de Niterói ficou no prejuízo pic.twitter.com/8OcY8jkh7g — Baroniᶜʳᶠ (@brunoBaroni1981) November 22, 2020



O agente não reage a agressão e ainda é hostilizado pelas pessoas.

Em nota, a prefeitura limitou-se apenas em dizer que os agentes estavam no local para conter a briga.



O agente prestou depoimento na 76ª DP (Centro). O vídeo que foi divulgado nas redes já está nas mãos da polícia. Os agentes tentam identificar o agressor.