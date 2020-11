Fuzil apreendido REPRODUÇÃO INTERNET

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) entraram em confronto com criminosos na tarde deste domingo (22), no Morro do Fubá, entre os bairros de Quintino e Campinho. A área é dominada por uma milícia. Um suspeito morreu e, com ele, um fuzil camuflado foi apreendido, além de um radiotransmissor.

Segundo a Polícia Militar, homens do 41º BPM realizavam patrulhamento na Rua Bauru, uma das entradas do morro do Fubá, quando criminosos armados atiraram contra a equipe. Houve tiroteio, e após o fim do confronto, os PMs encontraram um homem ferido portando um fuzil camuflado e um radiotransmissor. O homem foi socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios (DH).

A região de Quintino e Campinho é disputada há meses entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Na última quinta-feira (20), cinco homens, apontados pela Polícia Civil como integrantes de uma milícia que atua na Praça Seca e Campinho, Zona Oeste do Rio, foram presos.