Publicado 23/11/2020 14:41 | Atualizado 23/11/2020 14:46

Rio - O MetrôRio está promovendo a semana GiroWeek, com benefícios para clientes do cartão Giro. A semana especial começa nesta segunda-feira e vai até sexta-feira (27/11), com nove promoções de uma vez, para quem fizer recarga no aplicativo ou site a partir de R$ 5.



Na GiroWeek, haverá 30% de desconto em viagens integradas da Uber e 99, desconto no valor de R$ 20 no primeiro pedido do Uber Eats, três meses gratuitos na plataforma Primepass, filmes e séries com a Paramount+ e Comedy Central, desenhos com a Nickelodeon e músicas sem limites com a Deezer, além de 8% na Mobly, maior loja online de móveis do país.



Na semana promocional também é possível garantir 30 dias grátis de uso no aplicativo Bebanca, que reúne os maiores jornais de notícias do Brasil e a utilização, por duas vezes, do e-Boxes da Clique Retire. Os clientes também estão sendo contemplados com 30 dias gratuitos de inglês online no Hyper English 50% de desconto nos serviços de revelação digital, fotolivros e fotoprodutos da Nicephotos.



Para participar da semana promocional, basta adquirir o cartão Giro em uma das bilheterias ou em uma máquina de autoatendimento das estações do MetrôRio e, em seguida, preencher um cadastro no site ou no aplicativo, mas para quem já tem o cartão e nunca usou o serviço é necessário fazer o cadastro. Após todo o procedimento, o passageiro irá receber um e-mail com todos os cupons.



Quem fizer a recarga a partir de hoje poderá validar os créditos diretamente nas catracas. As parcerias têm como objetivo estimular o uso dos meios digitais para agilizar o embarque e reduzir as filas nas estações, evitando também o manuseio de dinheiro, como uma medida para diminuir a possibilidade de contágio do novo coronavírus.