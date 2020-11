Vans ocupam pontos de ônibus em Santa Cruz. Daniel Castelo Branco

Por Yuri Eiras

Publicado 23/11/2020 16:02 | Atualizado 23/11/2020 17:29

Rio - A Polícia Civil investiga a atuação de milícias no controle de vans irregulares que circulam em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A 36ª DP (Santa Cruz) apura se grupos criminosos da região dão ordens para o transporte alternativo, uma das atividades mais antigas e lucrativas dos milicianos.

Além de ser um problema de segurança pública, a atividade de vans irregulares também prejudica o trânsito de Santa Cruz. Na Rua Senador Camará, a reportagem do DIA flagrou uma fila de vans ocupando as baias dos pontos de ônibus. A confusão atrapalha o embarque e desembarque, e os coletivos precisam parar fora do ponto. Quem aguarda o ônibus precisa ir até o meio da rua para dar sinal de parada.

Em nota, o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio) afirmou que "a expansão do transporte clandestino, que financia atividades ilícitas, é uma triste realidade no Município do Rio, e a Zona Oeste do Rio destaca-se como região mais impactada pela circulação de vans e kombis ilegais".

O sindicato disse que há registros de ameaças a rodoviários que tentam parar nos pontos. "A ameaça a rodoviários, infelizmente, não é novidade – mais uma vez, com mais recorrência na Zona Oeste do Rio. E isso também ocorre com os passageiros, que sofrem ameaças e constrangimentos para que utilizem o transporte clandestino".

Vans aumentam, enquanto ônibus operam com frota reduzida

Quem mora em Santa Cruz relata que a quantidade de vans circulando aumentou durante a pandemia, aproveitando o oposto do que aconteceu com os ônibus: a frota está reduzida, segundo o Rio Ônibus, por conta da crise financeira do setor. "O congelamento da tarifa, a expansão do transporte clandestino, a concessão de gratuidades sem fonte de custeio, entre outros, tiveram como consequência o encerramento das operações em 15 empresas nos últimos anos".

A Secretaria de Transportes informou que o Consórcio Santa Cruz, que atua na região da Zona Oeste, tem frota de 1.454 ônibus, entre convencionais e executivos (os frescões), divididos por 155 linhas. O número de vans cadastradas é de 829 em Campo Grande, Santa Cruz, Bangu.

Guarda Municipal fiscaliza

Após registro do DIA, equipes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), da Secretaria de Ordem Pública (Seop), foram até a Rua Senador Camará. Mas, ao chegarem, já não havia mais vans no local. A Seop informou que já colocou o local no "roteiro de suas operações planejadas".