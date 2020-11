Ponte que liga Rio e Espírito Santo é interditada para obras Reprodução

Publicado 23/11/2020 15:28 | Atualizado 23/11/2020 15:30

Rio - O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) iniciará, nesta segunda-feira, as obras do encabeçamento da Ponte da Amizade sobre o Rio Itabapoana, na divisa do Espírito Santo com o Estado do Rio de Janeiro e que liga a ES-060, no município de Presidente Kennedy, à RJ-224, na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes.

A parceria entre os dois Estados resultou na obra do encabeçamento da ponte. O DER-ES é quem irá executar tanto os trabalhos iniciais de reparo quanto às obras definitivas.

As opções para os motoristas terem acesso aos Estados é pela BR-101. As obras têm previsão de início nesta segunda-feira e a interdição será total até a conclusão destas.

No momento, as medidas de segurança adotadas são: a limitação de veículos com até 15 toneladas; a implantação de redutores de velocidade; a sinalização de segurança; a manutenção de tráfego em meia pista para veículos de grande porte nos acessos; bem como monitoramento periódico para avaliação das condições de toda a ponte até a finalização do projeto e seu desenvolvimento.

O encabeçamento da ponte pelo lado do Rio de Janeiro será executado e a interdição acontecerá em sua totalidade, a fim de garantir a segurança dos transeuntes. As obras serão concluídas com o prazo máximo de 30 dias, podendo ser finalizadas antes.