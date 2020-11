Presidente vota na Vila Militar Marcos Correa / Presidência da Repúbica

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 15:50 | Atualizado 23/11/2020 16:00

Rio - O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) prorrogou até dezembro de 2021 o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A estrutura conta com militares e servidores em cargos comissionados e tinha previsão de ter suas atividades encerradas no mês que vem

De acordo com a Secretaria Geral da Presidência, a pandemia de covid-19 atrasou os trabalhos de prestação de contas do gabinete, e essa prorrogação das atividades não deve acarretar aumento de gastos públicos.

"O Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro encerrará suas atividades até 1º de dezembro de 2021, quando os cargos em comissão alocados em sua Estrutura Regimental serão remanejados para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia e seus ocupantes ficarão automaticamente exonerado", diz o texto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.

A intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro foi decretada no dia 16 de janeiro de 2018, pelo então presidente Michel Temer, após o estado declarar estado de calamidade pública no setor em função de uma grave crise fiscal - que paralisou investimentos e até pagamentos de salários.

Os trabalhos duraram até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, mas a estrutura foi mantida para que o governo federal pudesse concluir a aquisição e repasse de equipamentos e veículos para o governo estadual, como armas e helicópteros. O interventor nomeado por Temer para comandar a área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro foi o general de Exército Walter Braga Netto, atual ministro-chefe da Casa Civil.