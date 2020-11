Fiocruz Erasmo Salomão / Ministério da Saúde

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 16:57 | Atualizado 23/11/2020 17:02

Rio - O Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) homologou, na tarde desta segunda-feira, o resultado das eleições da instituição. O resultado anunciado foi uma lista tríplice com os nomes dos candidatos escolhidos por 4.440 eleitores, que corresponde a 91,6% dos 4.847 servidores aptos a votar. A eleição foi realizada de forma eletrônica e online. Nos próximos dias, uma lista tríplice com os nomes dos mais votados será enviada ao presidente Jair Bolsonaro, que escolherá o novo presidente da fundação.



Nísia Trindade Lima, atual presidente da Fundação, foi a primeira colocada na lista tríplice, com 3.784 votos para o primeiro lugar (87% dos votos válidos). Em segundo ficou Rivaldo Venâncio, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência, com 3.023 para segundo lugar (soma dos votos para 1º e 2º lugares). O terceiro lugar na lista ficou com Mario Moreira, vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, que teve 3.903 votos (soma dos votos para 1º, 2º e 3º lugares).

Já o candidato Florio Polonini – tido por funcionários como o candidato de Bolsonaro – obteve o total de 351 votos (soma dos votos para 1º, 2º e 3º lugares) e não alcançou o percentual mínimo de 30% dos votos válidos exigido pelo Regulamento Eleitoral.



Apuração dos votos



A votação aconteceu entre os dias 17 e 19 deste mês, a apuração dos votos começou logo após o fechamento das urnas eletrônicas, às 17h01 (horário de Brasília), no auditório do Centro de Documentação em História da Saúde (CDHS), no Campus Manguinhos, Rio de Janeiro. Presencialmente estavam integrantes da Comissão Eleitoral; do Grupo Técnico para Assessoria em Tecnologia da Informação (GTATI); fiscais indicados pelas candidaturas; e equipe técnica da VideoSaúde Distribuidora responsável pela transmissão em tempo real.



O processo eleitoral foi acompanhado por uma Auditoria Externa de TI, indicada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz. A comunidade Fiocruz pôde acompanhar a apuração dos votos on-line, pela página do Youtube da VideoSaúde.



No início da apuração, a presidente da Comissão Eleitoral, Maria do Carmo Leal, anunciou que o processo estava sendo acompanhado pelo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort; do Jurandir Frutuoso, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e de Sergio Beleric, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).