Publicado 23/11/2020 18:46 | Atualizado 23/11/2020 19:24

Rio - Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional RioGaleão prenderam, nesta segunda-feira, três pessoas suspeitas de estelionato após abordarem um casal e convencerem a embarcar em um táxi pirata no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Sávio Andrade Ornellas, Flávio Antonio Monteiro da Rocha Junior são apontados como "maleiros" responsáveis por abordar as vítimas, e Osmar de Faris Leodoro como o taxista responsável pelo translado pirata.



Segundo a Polícia Civil, um casal relatou ter sido convencido a entrar em um táxi pirata, após constatar que estavam no aeroporto errado. O trio cobrou R$ 140 pela corrida até o Santos Dumont e o veículo não possuía taxímetro. A dupla e o taxista estavam cientes de que não havia tempo para o check-in no outro aeroporto mas, aproveitando-se do desespero das vítimas, os convenceram a entrar no táxi pirata. Ainda segundo a especializada, uma corrida deste trajeto custaria em torno de R$ 20 a R$ 40.



Parte do valor era pago pelo taxista aos maleiros como comissão pela indicação da vítima, e outra parte ficava com o taxista. Não havia valor fixo estabelecido entre os criminosos, que variava de acordo com o destino do passageiro.



Com o trio foi apreendida a quantia em espécie de R$ 3.528, dinheiro que seria de golpes aplicados em outros turistas. A polícia também investiga outros golpes praticados pelos presos. Eles foram indiciados por estelionato, associação criminosa e exercício ilegal de profissão ou atividade e encaminhados ao sistema prisional.