Material apreendido com miliciano Divulgação

Por O Dia

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um integrante da milícia liderada por Wellington da Silva Braga, o Ecko. Com o bandido, foram apreendidos uma pistola com 'kit rajada' e carregadores alongados – que permitem vários disparos em um minuto –, uma granada e uma arma falsa.



Ele foi preso no bairro Paciência, Zona Oeste do Rio, região controlada pelo grupo criminoso. Ao ver que as equipes tinham cercado a casa, o miliciano tentou fugir pela janela, mas foi capturado.

O criminoso foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. No local, além das armas, foram apreendidas diversas anotações referentes à contabilidade da milícia, que serão investigadas pela equipe da Draco.