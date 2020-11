PRF e Core apreendem carga de cocaína avaliada em R$ 1 milhão Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 06:16 | Atualizado 24/11/2020 11:16

Rio - Uma operação em parceria entre a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 40 tabletes de cocaína pura na Serra das Araras, na altura da cidade de Piraí, no interior do Rio de janeiro, na noite desta segunda-feira (23). As drogas foram encontradas dentro de um veículo que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra. A apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão.



Os agentes da PRF realizavam fiscalização de rotina, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), para reprimir a entrada de armas, munições e drogas no estado, quando abordaram um veículo Ford Fusion que vinha de São Paulo.



Durante a abordagem, em razão do grande nervosismo demonstrado pelo motorista, identificado como Fernando Fenzi, de 37 anos, os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo.



Durante as buscas, que contaram com o auxílio de cães farejadores, os agentes encontraram 40 tabletes de cocaína pura, que seriam entregues a narcotraficantes cariocas.



O motorista foi preso e relatou que iria receber R$ 5 mil para levar a droga de São Paulo até o Shopping Via Brasil, no bairro de Irajá, na Zona Norte da capital.



Ele acabou conduzido, juntamente com o veículo e as drogas, para a Cidade da Polícia, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas.