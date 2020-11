Guarda Municipal Divulgação

24/11/2020

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio vai contar com a atuação de 1.028 agentes da Guarda Municipal durante o segundo turno das eleições municipais, que acontecerá neste domingo. Os guardas também estão encarregados de ajudar na fluidez do trânsito e segurança viária, orientando a travessia para evitar aglomerações.



Ao todo, 588 guardas vão entrar em ação em 141 locais de votação definidos pelo TRE realizando ações de ordenamento urbano e orientando os eleitores. Outros 440 guardas fazem parte do grupamento especial da GM-Rio e estarão em apoio. As equipes terão o auxílio de 58 viaturas e 24 motocicletas.



"A operação que montamos no primeiro turno das eleições foi muito bem sucedida e, por isso, decidimos manter o efetivo para o segundo turno. Estaremos nas ruas, em diversos pontos da cidade, para ajudar a população no que for necessário e reiteramos nosso pedido para que o cidadão continue cumprindo as regras de distanciamento evitando aglomerações", afirmou o comandante da Guarda Municipal, inspetor geral José Ricardo Soares.



Por causa da pandemia do novo coronavírus, o horário de votação será ampliado, das 7h às 17h. Das 7h até às 10h é preferencial para pessoas acima de 60 anos, por serem do grupo de risco.