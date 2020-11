Mensagem falsa divulgada no WhatsApp Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 11:52

Rio - Uma mensagem repassada em grupos de WhatsApp promove mais um golpe virtual. A promessa do pagamento de um auxilio chamado de 'vale gás natalino', que estaria sendo repassado por algumas prefeituras, está causando compartilhamento de várias pessoas. Os golpistas enviam um link, que na verdade copia dados dos contribuintes, como nome de usuário, números de contas bancárias e senhas, utilizando o mesmo para furtar valores das vítimas.

A prefeitura do Rio, por exemplo, desmente a informação de que esteja compartilhando mensagens com cadastros para distribuições de vales para os festejos natalinos.

Em nota, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, esclarece que "não é verdade a notícia veiculada em redes sociais sobre suposto programa de auxílio Vale Gás Natalino 2020. Trata-se, portanto, de fake news, notícia mentirosa".

A Prefeitura do Rio lamenta que esse tipo de notícia falsa se espalhe na internet e orienta as pessoas a não clicar em endereços que falem de auxílio natalino dado pelo Município.

Outras prefeituras também alertam sobre o crime.

Em Niterói, a Prefeitura esclarece que as notícias estão circulando, mas não são compartilhadas por nenhum órgão vinculado ao município.

"A prefeitura de Niterói alerta que são falsas as mensagens que estão circulando pelas redes sociais sobre cadastro para auxílio natalino, distribuição gratuita de cestas básicas, vale alimentação e vale-gás natalino. Não clique em nenhum link. Mais informações sobre os programas de auxílio assistencial da Prefeitura no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo".

Em nota publicada, a prefeitura de Maricá também lamenta o compartilhamento da notícia falsa e diz que não compactua com esse tipo de informação. "A prefeitura de Maricá informa que é falsa a informação de que está com inscrições abertas para um auxílio denominado ‘Vale Gás Natalino’, no valor de R$90".

A prefeitura de São Gonçalo também desmente a informação.