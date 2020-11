Por O Dia

Publicado 24/11/2020 13:20 | Atualizado 24/11/2020 13:22

Rio - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Octopus. A ação conta com a participação de 41 agentes públicos da PF, MPF e CGU que cumprem 10 mandados de busca e apreensão nas Prefeituras e Secretarias Municipais de Saúde de Búzios, Araruama, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Iguaba Grande, municípios localizados na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

fotogaleria

As investigações partiram do compartilhamento de informações da operação Scepticus, na qual se apurou fraude na aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saúde nos municípios de Carapebus e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.Os indícios apontam que o mesmo esquema criminoso pode estar sendo replicado nas cidades da Região dos Lagos, com vasto prejuízo ao erário público. São alvos da investigação pelo menos sete contratações com as empresas envolvidas.Dentre as suspeitas de fraude verificadas estão a escolha de empresas com sede em endereços residenciais, sem empregados e bens. Os contratos sob investigação se aproximam de R$ 30 milhões de reais.