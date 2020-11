Centro de Socioeducação Irmã Asunción De la Gándara Ustara (Cense) em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 13:48

Rio – Onze adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense Volta Redonda) tentaram fugir da unidade, durante uma atividade laboral esportiva, na manhã desta segunda-feira. Segundo o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase), quatro deles conseguiram escapar.

Um dos adolescentes machucou o calcanhar ao tentar pular o muro da unidade e foi recapturado pelos agentes. O adolescente foi encaminhado para Hospital São João, onde recebeu os cuidados. Segundo o Degase, o jovem já foi liberado e passa bem.

“Ressaltamos que a ação foi imediatamente controlada com objetivo de preservar a integridade física dos adolescentes e dos funcionários”, frisa o Degase, por meio de nota.