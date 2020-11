Produtora diz que armas usadas em clipe são réplicas Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:56

Rio - A Polícia Civil está investigando o envolvimento de uma produtora de videoclipes com o tráfico em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Na manhã desta terça-feira, policiais da 72ª DP (Mutuá) cumpriram um mandado de busca e apreensão na produtora responsável pela filmagem de clipes no Complexo do Salgueiro, a polícia quer saber qual é a origem das armas usadas nas gravações. As informações são do "G1".



A produtora alega que as armas são réplicas. O dono da produtora foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas ainda não apresentou documentos que comprovem o aluguel das réplicas.