Por O Dia

Publicado 24/11/2020 14:54

Após o registro de eventos na Capital e na Baixada Fluminense que provocaram aglomerações durante o fim de semana , na contramão do que recomenda a ciência em período de pandemia, uma enquete foi realizada nas redes sociais do jornal O Dia. O questionamento foi: “O cidadão também deve ser responsabilizado por não cumprir as medidas de saúde e segurança?”

Com um total de 1.107 votos, a esmagadora maioria (91,8%) afirmou que as medidas de prevenção à saúde e segurança também são de responsabilidade de cada cidadão. A enquete foi realizada durante 24 horas no Facebook , no Instagram e no Twitter , entre segunda, 23 e terça-feira, 24. Confira alguns comentários:“Lógico! Todos devem fazer a sua parte.”“Como não da pra fiscalizar pessoa por pessoa, deveriam multar o evento!”“Já que não estão cumprindo a cidadania, todos deveriam assinar um documento para caso fiquem doentes, abrindo mão de médico, hospital e internação.”