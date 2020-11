Luiz Paulo Corrêa da Rocha é um dos deputados mais experientes da Assembleia Legislativa. Divulgação

Publicado 24/11/2020 16:02 | Atualizado 24/11/2020 16:52

Rio - Foi retirado de pauta, a pedido do autor, o deputado Luiz Paulo (Sem Partido), o projeto de lei 3.258/20, que seria votado nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A medida tornaria obrigatória a vacinação contra o novo coronavírus no Rio. De acordo com o parlamentar, a ação não tem a ver com a repercussão que o projeto de lei ganhou.

"Não, tem a ver com a realidade. Minha intenção em apresentar o PL (projeto de lei) era demonstrar importância da vacinação. Estamos diante de uma doença altamente contagiosa que tem tirado a vida de muitas pessoas. Isso sem falar na paralisia da economia, no desemprego e nas consequências indiretas que ela provoca. Precisamos da união e da conscientização de todos", argumenta o deputado em nota.

Ainda segundo Luiz Paulo, o parlamentar afirma que tendo evantado o debate, entende que o projeto só retorne à pauta quando tivermos uma vacina homologada pela Anvisa e em volume suficiente para a imunização de toda a população.

"Até lá, todos nós, atores políticos, independente de viés ideológico, temos de trabalhar em conjunto na conscientização da população, seja para adoção das atuais medidas paliativas, seja para imunização de todos, quando a vacina de fato existir", argumenta.

De acordo com o texto original do projeto, o cumprimento da obrigatoriedade seria comprovado por atestado de vacinação, emitido pelos serviços públicos de saúde ou por instituições médicas em exercício de atividades privadas, credenciados para tal fim pela autoridade de saúde competente.

A apresentação do atestado poderia ser requisito para nomeações em cargos públicos e matrículas nas redes pública e privada de ensino. O atestado de vacinação também seria exigido na contratação de empregados da iniciativa privada, para hospedagem na rede hoteleira e para exercícios de outras atividades a serem definidas pelo Poder Executivo. A recusa injustificada na vacinação de crianças ou adolescentes, por seus pais ou responsáveis, deveria ser comunicada ao Conselho Tutelar.

A medida entraria em vigor 30 dias após a disponibilização da vacina no Estado do Rio. “As legislações federais e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) garantem a competência aos entes federativos para impor a vacinação compulsória de sua população. Esta medida, sem dúvidas, será indispensável para conter o avanço do coronavírus. A proteção do direito à vida prepondera sobre eventual conduta individual de recusar a imunização”, justificou Luiz Paulo, antes da votação.