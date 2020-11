Por O Dia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), em parceria com o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), oferece preparação virtual para o mercado de trabalho, através do workshop virtual de Gerenciamento do Tempo. A oficina acontece na sexta-feira, das 14h às 16h, e vai abordar dicas e sugestões de como administrar melhor o tempo no ambiente de trabalho ou no home office.

O workshop ainda vai orientar sobre como priorizar as tarefas mais importantes e aumentar a produtividade diária. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 18h de hoje, através do link http://jeap.rio.rj.gov.br:80/je-sorteio/inscricao/282. A secretaria reforça a importância do preenchimento correto das informações no ato de inscrição, principalmente dos contatos de telefone e e-mail.

O evento virtual vai acontecer ao vivo, por meio de uma plataforma virtual de acordo com a escolha da Unisuam, e o link será enviado posteriormente aos participantes inscritos. Podem participar moradores do município do Rio de Janeiro, a partir de 18 anos de idade, sem restrição de escolaridade.