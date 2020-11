Por O Dia

Publicado 30/11/2020 00:00 | Atualizado 30/11/2020 12:35

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), em parceria com o Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro (Sindicont-Rio), oferece preparação para quem busca conhecimentos na área financeira. Os inscritos participarão da Oficina Virtual de Noções Básicas de Educação Financeira.

O conteúdo será ministrado pelo professor Luiz de Melo Vasconcelos, pós-graduado em Educação Financeira, com formação em Oratória e Programação Neurolinguística. Criador do programa Dinheiro a Dois, ministra cursos, treinamentos e palestras sobre investimentos, finanças para casais e recuperação de dívidas.

A oficina acontece amanhã, das 14h às 16h, para quem se inscreveu semana passada. Serão abordados os temas Como os jovens podem lidar melhor com o dinheiro; Uso do crédito; Armadilhas financeiras e Preparação para fazer reservas financeiras.

O link da reunião será enviado posteriormente aos participantes inscritos. Vale ressaltar a importância do candidato preencher corretamente as informações no ato de inscrição, principalmente os contatos de telefone. Podem participar moradores do município do Rio de Janeiro, a partir de 18 anos de idade, sem restrição de escolaridade.