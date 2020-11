Pacientes são retirados de prédio no dia do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 17:37

Os depoimentos começaram no dia 10 de novembro. No primeiro momento, participaram as pessoas envolvidas diretamente no pronto atendimento. No primeiro dia foi ouvida a primeira pessoa que se deparou com o início do incêndio. Em seguida, as oitivas seguiram uma ordem de hierarquia.

No dia seguinte, duas testemunhas foram ouvidas. Uma delas era um servidor público chefe geral dos almoxarifados do HFB e um outro, o primeiro bombeiro civil (funcionário tercerizado contratado como brigadista) a entrar no local para combater o incêndio.