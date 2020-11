Boletim covid-19, desta terça-feira, dia 24 Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:57

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta terça-feira (24), o estado tem 22.141 mortes e 340.833 casos confirmados da doença. Nas últimas 24h foram registrados 113 óbitos e 2.145 novos casos. Há ainda 355 óbitos em investigação e 2.243 foram descartados. Entre os casos confirmados, 313.028 pacientes se recuperaram da doença.



A SES esclarece que os 113 óbitos registrados nesta terça-feira não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 36 e 46. A divulgação dos óbitos apenas hoje é reflexo dos sete dias em que os dados ficaram represados no sistema do Ministério da Saúde, que a Secretaria baixa para fazer o boletim.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 132.349



Niterói - 17.389



São Gonçalo - 15.746



Duque de Caxias - 11.508



Belford Roxo - 11.395



Macaé - 10.644



Teresópolis - 9.228



Campos dos Goytacazes - 9.084



Nova Iguaçu - 8.365



Volta Redonda - 8.349



Angra dos Reis - 6.696



Itaboraí - 5.061



Magé - 4.967



Nova Friburgo - 4.315



São João de Meriti - 4.245



Maricá - 4.146



Barra Mansa - 4.119



Três Rios - 3.695



Itaperuna - 3.421



Resende - 3.384



Cabo Frio - 3.365



Petrópolis - 3.224



Itaguaí - 2.874



Queimados - 2.777



Rio das Ostras - 2.574



Guapimirim - 2.343



Rio Bonito - 2.305



Araruama - 1.952



Mesquita - 1.889



Nilópolis - 1.671



São João da Barra - 1.506



São Pedro da Aldeia - 1.483



Barra do Piraí - 1.360



Mangaratiba - 1.341



Santo Antônio de Pádua - 1.316



Saquarema - 1.309



Casimiro de Abreu - 1.243



Paraíba do Sul - 1.231



Tanguá - 1.030



Paraty - 1.022



Iguaba Grande - 1.016



Seropédica - 981



Vassouras - 975



Piraí - 947



Bom Jesus do Itabapoana - 933



Paracambi - 928



Conceição de Macabu - 891



Varre-Sai - 859



Porciúncula - 848



Valença - 839



Cachoeiras de Macacu - 784



Sapucaia - 749



Natividade - 706



São Francisco de Itabapoana - 672



Quissamã - 642



Pinheiral - 641



Japeri - 623



Armação dos Búzios - 599



Miracema - 583



São José do Vale do Rio Preto - 554



Porto Real - 507



Itaocara - 506



Cantagalo - 490



Cardoso Moreira - 479



Carapebus - 478



Cordeiro - 468



Itatiaia - 454



Rio Claro - 374



Italva - 366



Silva Jardim - 363



Laje do Muriaé - 355



Miguel Pereira - 346



Mendes - 320



Areal - 295



São Fidélis - 295



Engenheiro Paulo de Frontin - 279



Carmo - 276



Arraial do Cabo - 259



Sumidouro - 241



Cambuci - 235



Bom Jardim - 232



Paty do Alferes - 231



Aperibé - 211



Quatis - 191



Comendador Levy Gasparian - 173



São José de Ubá - 157



Macuco - 138



Santa Maria Madalena - 129



São Sebastião do Alto - 104



Trajano de Moraes - 83



Duas Barras - 81



Rio das Flores - 26





As 22.141 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nas seguintes cidades:



Rio de Janeiro - 13.064



São Gonçalo - 839



Duque de Caxias - 829



Nova Iguaçu - 734



Niterói - 554



São João de Meriti - 521



Campos dos Goytacazes - 462



Belford Roxo - 345



Petrópolis - 283



Magé - 269



Volta Redonda - 255



Itaboraí - 251



Nilópolis - 228



Angra dos Reis - 215



Mesquita - 200



Teresópolis - 195



Macaé - 187



Barra Mansa - 185



Cabo Frio - 181



Nova Friburgo - 167



Itaguaí - 144



Maricá- 143



Resende - 124



Rio das Ostras - 89



Saquarema - 89



Itaperuna - 88



Araruama - 80



Queimados - 79



Guapimirim - 75



Seropédica - 75



Três Rios - 75



Rio Bonito - 69



Barra do Piraí - 67



São Pedro da Aldeia - 63



Tanguá - 46



Mangaratiba - 45



Japeri - 43



Cachoeiras de Macacu - 39



Iguaba Grande - 39



Paracambi - 39



Casimiro de Abreu - 34



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 32



Porciúncula - 31



Sapucaia - 31



Vassouras - 28



Paraíba do Sul - 25



Valença - 25



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Quissamã - 21



São José do Vale do Rio Preto - 19



Armação dos Búzios - 18



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí - 15



Sumidouro - 14



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Arraial do Cabo - 6



Natividade - 6



Paty do Alferes - 6



Bom Jardim - 5



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



São Sebastião do Alto - 5



Carapebus - 4



Carmo - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



Cantagalo - 3



Cardoso Moreira - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



São José de Ubá - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai - 2



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.