Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (23), três chilenos suspeitos de furtarem uma loja de artigos esportivos no Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio. Edvan Leite da Silva Junior, 22, Fernando Ramon Acosta Aguilar, 23, e Marcelo Labra Saez, 23, foram encontrados já na estação do metrô com o material ainda com os lacres de segurança.



Segundo a Polícia Civil, com o trio foi apreendida, ainda, uma bolsa revestida com material metálico (papel alumínio), onde a finalidade era enganar o dispositivo de segurança que emite um sinal sonoro quando alguém atravessa a porta da loja com produtos que ainda estejam com os lacres.



Durante a abordagem, os criminosos confessaram o furto e foram encaminhados para a Central de Flagrantes da 21ª DP (Bonsucesso). Todos os envolvidos tinham passagens por crimes da mesma natureza.