Polícia Civil prende 15 pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Itaocara Reprodução Policia Civil

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 11:22

Rio - A Policia Civil da 135ª DP (Itaocara) realiza nesta quarta-feira (25) a Operação Assepsia, para combater a ação do tráfico de drogas em Itaocara, no Noroeste do Rio.

Até o momento 15 pessoas foram presas, com mandados de prisão preventiva, incluindo chefes de uma facção criminosa da região, um deles identificado por Coroa. Os presos respondem por associação ao tráfico de drogas.

Publicidade

Outros três criminosos, que também eram alvo da operação, permanecem foragidos.

De acordo com a Polícia, não foi identificada relação com tráfico do Rio de Janeiro.



A operação é resultado de uma investigação realizada pela equipe da 135ª DP, e contou com o apoio operacional de agentes de outras delegacias, da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Itaocara.