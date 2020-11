Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 15:15 | Atualizado 25/11/2020 15:59

Rio - Os homicídios dolosos (com intenção de matar) no Estado tiveram queda de 15% em outubro 2020, sendo o sétimo mês seguido na redução na indicação em comparação a 2019. Esse também é o menor índice para o mês e o acumulado do ano desde o início da série histórica que começou em 1991, iniciada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).



No total, foram 274 vítimas contra 321 de outubro de 2019. Os números também apresentaram queda de 19% no último trimestre (agosto, setembro e outubro) em relação ao mesmo período do ano passado. Outro dado registrado pelo ISP é que o número de latrocínio, roubo seguido de morte, foi o menor da série histórica, contabilizando 70 casos de janeiro a outubro. Na categoria de crimes contra o patrimônio, o roubo de cargas também apresentou queda, ficando em 34% em relação ao acumulado do ano e 38% em relação a outubro.



Um estudo realizado pelo ISP, divulgado no último mês, revela que a queda de roubo de cargas não tem ligação com o isolamento social causado pela pandemia.

Indicadores estratégicos



Homicídio doloso: 2.924 vítimas nos dez meses de 2020 e 274 em outubro - este foi o menor valor para o mês e para o acumulado do ano desde o início da série histórica em 1991. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 13% em relação ao acumulado do ano e de 15% em relação a outubro de 2019.



Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte): 3.019 vítimas nos dez meses de 2020 e 281 em outubro – esses valores representam o menor para o acumulado e para o mês desde o início da série histórica em 1999. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 13% em relação ao acumulado do ano e de 15% em relação a outubro de 2019.



Roubo seguido de morte (latrocínio): 70 vítimas nos dez meses de 2020 e cinco em outubro – este foi o menor valor para o acumulado do ano desde o início da série histórica em 1991. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou 28 mortes a menos em relação ao acumulado do ano e uma vítima a mais em relação a outubro.



Morte por intervenção de agente do Estado: 1.075 mortes nos dez meses de 2020 e 145 em outubro. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 31% em relação ao acumulado do ano e de uma vítima em relação a outubro.



Roubo de carga: 4.196 casos nos dez meses de 2020 e 358 em outubro. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 34% em relação ao acumulado do ano e de 38% em relação a outubro.



Roubo de veículo: 21.048 ocorrências nos dez meses de 2020 e 1.899 em outubro. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 37% em relação ao acumulado do ano e em relação a outubro.



Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 60.695 registros nos dez meses de 2020 e 6.022 em outubro. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 42% em relação ao acumulado do ano e de 37% em relação a outubro.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de outubro.