Proposta de emenda constitucional foi aprovada hoje em segunda discussão pelo plenário da Alerj

Publicado 25/11/2020 16:53

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) determinou que servidores, empregados e trabalhadores de hospitais públicos e particulares deverão ser testados para o coronavírus. A obrigatoriedade, prevista no projeto de lei 2.672/2020, foi aprovada nesta quarta-feira. A medida segue para o governador em exercício Cláudio Castro, que tem 15 dias para decidir se sanciona ou veta.



Os exames vão se estender também àqueles que não exercem as atividades diretamente na área da saúde, ou seja, todos os funcionários que atuam nas unidades em outras funções como administração, serviço de copa, lavanderia, limpeza, segurança, entre outros.



"Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no Estado, é fundamental haver a testagem em massa. A sanção e aplicação da lei preserva o trabalhador da linha de frente e toda a sociedade, já que, se for assintomático, ele se torna um vetor de propagação", disse a deputada Alana Passos, autora do projeto.