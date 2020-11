Cerca de 10 quilos de cocaína pura e um revólver foram encontrados com o suspeito Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 17:44 | Atualizado 25/11/2020 17:44

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (25), um homem suspeito de recolher drogas na comunidade do Fallet Fogueteiro, em Santa Teresa, no Centro do capital fluminense. O rapaz, que segundo policiais da 6ª DP (Cidade Nova), foi flagrado com cerca de 10 quilos de cocaína pura e um revólver, pegava as mercadorias e comercializava em Volta Redonda, no Sul do estado.

A prisão do homem ocorreu nesta quarta, no município da Região Sul-Fluminense.