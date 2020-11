Boletim covid-19, em Porto Real, domingo, dia 22 de novembro Reprodução

Por O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou, nesta quinta-feira, os dados atualizados da pandemia da covid-19 em todo o estado. Segundo a pasta, são 343.995 casos confirmados e 22.256 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, 115 pessoas morreram e 3.162 foram infectadas. Há ainda 366 óbitos em investigação e 2.243 foram descartados. Entre os casos confirmados, 315.467 pacientes se recuperaram da doença.



A SES esclarece que os 115 óbitos registrados nesta quarta-feira não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 36 a 47.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 133.836



Niterói - 17.489



São Gonçalo - 15.843



Duque de Caxias - 11.603



Belford Roxo - 11.412



Macaé - 10.678



Teresópolis - 9.321



Campos dos Goytacazes - 9.255



Nova Iguaçu - 8.429



Volta Redonda - 8.401



Angra dos Reis - 6.756



Itaboraí - 5.096



Magé - 4.987



Nova Friburgo - 4.388



São João de Meriti - 4.270



Barra Mansa - 4.189



Maricá - 4.154



Três Rios - 3.730



Itaperuna - 3.468



Resende - 3.425



Cabo Frio - 3.404



Petrópolis - 3.234



Itaguaí - 2.905



Queimados - 2.787



Rio das Ostras - 2.593



Guapimirim - 2.351



Rio Bonito - 2.307



Araruama - 1.956



Mesquita - 1.918



Nilópolis - 1.694



São João da Barra - 1.506



São Pedro da Aldeia - 1.486



Barra do Piraí - 1.370



Mangaratiba - 1.358



Santo Antônio de Pádua - 1.317



Saquarema - 1.314



Paraíba do Sul - 1.256



Casimiro de Abreu - 1.254



Tanguá - 1.042



Iguaba Grande - 1.031



Paraty - 1.023



Seropédica - 993



Vassouras - 976



Piraí - 948



Paracambi - 936



Bom Jesus do Itabapoana - 933



Conceição de Macabu - 900



Varre-Sai - 874



Porciúncula - 864



Valença - 849



Cachoeiras de Macacu - 796



Sapucaia - 759



Natividade - 710



São Francisco de Itabapoana - 675



Pinheiral - 660



Quissamã - 655



Japeri - 629



Armação dos Búzios - 599



Miracema - 594



São José do Vale do Rio Preto - 558



Itaocara - 519



Porto Real - 516



Cantagalo - 496



Carapebus - 493



Cardoso Moreira - 480



Cordeiro - 468



Itatiaia - 454



Rio Claro - 379



Italva - 366



Silva Jardim - 366



Laje do Muriaé - 356



Miguel Pereira - 351



Mendes - 323



Areal - 295



São Fidélis - 295



Carmo - 286



Engenheiro Paulo de Frontin - 280



Arraial do Cabo - 261



Paty do Alferes - 246



Sumidouro - 242



Cambuci - 238



Bom Jardim - 233



Aperibé - 211



Quatis - 193



Comendador Levy Gasparian - 173



São José de Ubá - 161



Macuco - 142



Santa Maria Madalena - 129



São Sebastião do Alto - 105



Trajano de Moraes - 86



Duas Barras - 82



Rio das Flores - 26



As 22.256 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 13.115



São Gonçalo - 845



Duque de Caxias - 833



Nova Iguaçu - 740



Niterói - 573



São João de Meriti - 523



Campos dos Goytacazes - 462



Belford Roxo - 346



Petrópolis - 284



Magé - 269



Volta Redonda - 256



Itaboraí - 251



Nilópolis - 231



Angra dos Reis - 215



Mesquita - 201



Teresópolis - 198



Macaé - 189



Barra Mansa - 186



Cabo Frio - 183



Nova Friburgo - 167



Itaguaí - 148



Maricá - 145



Resende - 124



Rio das Ostras - 93



Saquarema - 90



Itaperuna - 88



Araruama - 80



Queimados - 79



Guapimirim - 75



Seropédica - 75



Três Rios - 75



Rio Bonito - 69



Barra do Piraí - 67



São Pedro da Aldeia - 63



Tanguá - 46



Mangaratiba - 45



Japeri - 43



Cachoeiras de Macacu - 40



Iguaba Grande - 39



Paracambi - 39



Casimiro de Abreu - 34



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 32



Porciúncula - 31



Sapucaia - 31



Vassouras - 28



Paraíba do Sul - 25



Valença - 25



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Quissamã - 21



São José do Vale do Rio Preto - 19



Armação dos Búzios - 18



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí - 15



Sumidouro - 14



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Arraial do Cabo - 6



Natividade - 6



Paty do Alferes - 6



Bom Jardim - 5



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



São Sebastião do Alto - 5



Carapebus - 4



Carmo - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



Cantagalo - 3



Cardoso Moreira - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



São José de Ubá - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai - 2