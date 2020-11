Por O Dia

Rio - Uma ação em conjunto entre a Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a Polícia Federal e a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal resultou na apreensão de 73 mil aparelhos de TV Box, nesta quinta-feira. O material foi encontrado em cinco contêineres, no Porto Seco de Resende, no Sul Fluminense



A carga está avaliada em cerca de R$ 54 milhões e foi produzida na China. Os equipamentos contêm aplicativos de reprodução ilegal de sinais de TV fechada e de filmes e, segundo as investigações, seriam adquiridos para abastecimento do mercado Sul Fluminense do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Segundo a polícia, esses aparelhos também são chamados de 'gatonet' e a comercialização é explorada pela milícia.