Briga aconteceu na noite deste domingo (22), em Belford Roxo

Por O Dia

Publicado 25/11/2020

Rio - Após a circulação de um vídeo na web que mostra aglomerações e uma confusão generalizada em Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a Prefeitura de Belford Roxo informou que a Secretaria Defesa Civil e Ordem Urbana e a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana estiveram no bairro, nesta quarta-feira, com o objetivo de organizarem o espaço público para evitar o excesso de pessoas no local.



Nas imagens, é possível ver um grupo de homens trocando socos e jogando cadeiras de plástico uns nos outros. Ainda não há a informação do que teria causado a pancadaria.

A prefeitura informou ainda que as secretarias atuaram com a determinação de estabelecerem o número de mesas nos bares da região para evitar aglomerações.



Brigas recorrentes deixaram três mortos



No dia 8 deste mês, três pessoas morreram em um baile funk também de Belford Roxo. O evento aconteceu no bairro Jardim Redentor. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Em um vídeo enviado ao Whatsapp do DIA, foi possível ver uma poça de sangue na Rua Péricles, onde fica o clube. "Acabaram com o Sueca, esculacharam tudo", lamenta o autor do vídeo.

As dependências do ginásio ficaram destruídas, com muitos pedaços de pau no chão, consequência da pancadaria ocorrida. Garrafas, cadeiras, mesas de ferro e até um engradado de cerveja viraram armas na confusão.