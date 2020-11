Casa da família ficou destruída após a explosão Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 16:11 | Atualizado 26/11/2020 16:46





Jorge Luís Pereira da Silva, de 45 anos, está em estado gravíssimo, com queimadura de 3º grau na face, pescoço, tórax, dorso, abdômen e está internado no CTI adulto. Rio - O estado de saúde de duas pessoas da família atingida por uma explosão de botijão de gás está gravíssimo, nesta quinta-feira, e uma delas segue grave. Os quatro integrantes da família deram entrada, na manhã da última quarta-feira, no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, trazidos pelo Samu do município de São João de Meriti, vítimas de queimaduras por explosão de um botijão de gás. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um escapamento de gás na casa da família.Jorge Luís Pereira da Silva, de 45 anos, está em estado gravíssimo, com queimadura de 3º grau na face, pescoço, tórax, dorso, abdômen e está internado no CTI adulto.

Jéssica Gomes da Silva, de 25 anos, também está em estado é gravíssimo, com queimadura de 3º grau em vias áreas, face, pescoço, tórax, dorso, abdômen e também segue internada no CTI adulto.

Maria Eduarda Gomes da Silva, de 5 anos, está em estado grave, com queimadura de 2º grau em 55% do corpo. A menina está no CTI Pediátrico, respirando com ajuda de aparelhos.

Jorge Alexandre Gomes da Silva, de 8 anos, está em estado é hemodinamicamente estável, com queimadura de 2º grau em 45% do corpo. Jorge submetido ao curativo cirúrgico e remoção de tecidos. Ele está no CTI Pediátrico e respirando sem a ajuda de aparelhos