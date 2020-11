Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

A Operação Barra Presente iniciou ontem a campanha Natal Solidário. O objetivo da iniciativa e arrecadar doações para as crianças atendidas pelo Conselho Tutelar que atua nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio, Vargens Grande e Pequena, e Camorim. A expectativa é que cada beneficiado receba um kit com duas mudas de roupa — uma de verão e outra de inverno —, um par de calçados e um brinquedo.

Moradores do bairro e os agentes serão convidados a participar com doações. A ação, também compartilhada pelo Recreio Presente, acontece no período em que a Operação Barra Presente completa um ano de funcionamento. Inaugurada em 30 de novembro de 2019, as assistentes sociais da base fizeram 1.453 atendimentos nesse período.

Além dos bairros da Zona Oeste, a Operação Austin Presente também vai espalhar solidariedade no Natal. Até o dia 5, a base, que fica na Rua Coronel Monteiro de Barros, no centro de Austin, em Nova Iguaçu, estará recebendo doações de brinquedos, que serão entregues ao projeto Mãos Que Abençoam. O projeto atende crianças carentes de uma localidade próxima à base do Austin Presente. Tanto o recebimento quanto a entrega das doações seguirão os protocolos sanitários para a Covid-19.

"A solidariedade é uma das marcas registradas da Operação Segurança Presente e esse, além do policiamento de proximidade, é um dos motivos desse programa ter um enorme apoio e aprovação por parte da população", ressalta o secretário de Estado de Governo, André Lazaroni.

"A proximidade de nossas assistentes sociais, agentes civis e policiais militares acaba estreitando ainda mais os laços", acrescenta o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Rodrigo Laviola.