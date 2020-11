Projeto foi votado nesta quinta-feira Rafael Wallace / Divulgação

26/11/2020

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira, projeto de lei que dá aval à Secretaria de Estadual de Saúde (SES) ceder às unidades de saúde os equipamentos usados nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) dos hospitais de campanhas, criados para atendimento durante a pandemia do novo coronavírus.



A proposta, de autoria do deputado Pedro Ricardo (PSL), precisa ser votada em redação final na Casa, por causa das emendas durante a votação. "O fechamento e a redução dos hospitais de campanha, já fadados ao insucesso em função das graves e odiosas circunstâncias de corrupção, por certo legará uma série de equipamentos de UTI’s inutilizados ou ociosos", afirma o autor da medida.