Por O Dia

Publicado 27/11/2020 00:00

O clima de Natal já tomou conta do Recreio Shopping. Mais do que enfeites, a decoração deste ano será divertida, inspirada na Galinha Pintadinha, fenômeno infantil da internet que se tornou uma das maiores marcas do segmento no país, com mais de 24 milhões de inscritos no Youtube. Logo na entrada, os clientes serão recebidos com a fachada principal totalmente iluminada, que promete encantar as famílias. A tradicional árvore de Natal terá sete metros de altura e ficará na praça de eventos, enfeitada com laços, miniaturas do desenho e presentes.

A decoração principal recriará o mundo divertido e lúdico dos simpáticos personagens, trazendo o universo de magia para o shopping, além de guirlandas, laços e enfeites. Diversas atividades farão a alegria da criançada, como o brinquedo gira-gira em formato de ovinho e a casa da Galinha Pintadinha.

Além disso, as famílias poderão tirar fotos com os personagens da Galinha Pintadinha e do Pintinho Amarelinho em formato 3D. As atrações serão gratuitas e seguirão os protocolos de segurança e higiene.

"O Natal do Recreio Shopping será mágico. Trouxemos o fenômeno do Youtube para o empreendimento, animação mais querida das crianças. A ideia é sempre ir além da expectativa dos nossos clientes e ser mais do que um centro de compras, ser uma experiência única e mágica nas semanas que antecedem uma das datas mais esperadas do ano", destaca Helayne Barbosa, Gerente de Marketing.

Este ano, o bom velhinho aparece de forma virtual, em realidade aumentada. A tradicional foto nos corredores do shopping está de cara nova e será feita via aplicativo com leitura de QR Code. Ao apontar o celular, o Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes.

O público também poderá receber mensagens do Papai Noel por WhatsApp, que será divulgado pelo site do shopping. É só enviar uma mensagem para receber instruções sobre como participar da brincadeira. O Papai Noel vai enviar áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por vídeo também customizadas, e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.