Sepe pede que unidades do município permaneçam fechadas Divulgação

Por Bruno Gentile*

Publicado 27/11/2020 13:22 | Atualizado 27/11/2020 18:59

Rio - Após ter enviado três ofícios à Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio, pedindo o fechamento das escolas por conta do agravamento da pandemia de covid-19 no estado, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) elaborou uma relação atualizada com vários colégios da rede municipal de ensino que estariam fechados temporariamente em função da pandemia do novo coronavírus: ao todo, são 272 instituições das 427 que tiveram as aulas retomadas no dia 17, o que representa 63,7% das unidades fechadas.

Coordenadora da capital fluminense e integrante da cúpula diretiva do Sepe, Duda Quiroga explica como o sindicato conseguiu reunir todas as informações necessárias para embasar a causa do pedido de fechamento das escolas. Ela também enfatiza que o número de colégios fechados, na prática, deve ser bem maior do que os listados.

Publicidade

"Nós ficamos sabendo de todo esse problema de várias formas: às vezes, pelos nossos colegas de trabalho, que vivem a tensão do dia a dia nas salas de aula e acabam relatando para a gente o número de infecções; outras por denúncias anônimas que o pessoal do sindicato confere e tira as conclusões, além de análises que fazemos do cotidiano das escolas com as quais temos contato mais frequente. Na realidade, para ser sincera, creio que já ultrapassamos 300 colégios fechados na rede municipal", disse Quiroga.

A coordenadora também criticou a diferença de postura entre o governo da cidade do Rio e o do estado, destacando, segundo ela, as formas distintas nas quais se está levando a pandemia de covid-19. "No fim das contas, as autoridades estaduais estão tendo uma política mais plausível de se negociar e de entender em relação às contaminações e ao retorno das aulas, enquanto que as municipais agem de maneira açodada, colocando e expondo todos os alunos ao perigo, desnecessariamente", desabafou.

Publicidade

Procurada pelo O DIA, a Secretaria Municipal de Educação afirmou, em nota, que "já se reuniu e se reúne regularmente com o sindicato, segue as orientações do Comitê Científico do município e que não há casos de alunos contaminados". Ainda de acordo com o comunicado, "os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária são cumpridos para garantir a segurança da comunidade escolar e de todos que frequentam os espaços, sempre adequados com produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente".

*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro