Mulher de 44 anos foi socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 08:19

Rio - Uma mulher baleada durante um tiroteio entre traficantes rivais na quarta-feira (25), em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense, não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira.

Um militar também foi atingido na ação, mas recebeu alta médica. Tanea dos Santos, de 44 anos,deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) na quarta (25), transferida da Policlínica de Japeri baleada no tórax e no braço.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que a paciente foi atendida na emergência, passou por exames e procedimentos clínicos, mas seu quadro se agravou e ela não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a polícia, equipes do 24º BPM (Queimados) estiveram na Avenida Javari na quarta-feira, um dos acessos à comunidade, para tentar interromper um intenso confronto entre traficantes do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho, que disputam o controle local. Em nota, a corporação informou que, "ao chegarem ao local, os policiais foram alvos de disparos e um PM foi ferido", e que, logo depois, a PM foi informada por moradores que uma mulher havia sido baleada.



Um segundo tiroteio teria entre traficantes e policiais ocorrido durante uma ronda policial pela região. Neste, um suspeito foi localizado. Um fuzil calibre 5.56 e um rádio transmissor foram apreendidos. A ocorrência encaminhada para a 63ª DP (Japeri).