PM foi atingido em ataque a UPP do Andaraí, na Zona Norte Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 08:55 | Atualizado 27/11/2020 09:44

Rio - O policial que foi ferido na quinta-feira na UPP do Andaraí está com estado de saúde estável. A Polícia Militar informou que ele foi atingido na perna. O militar está internado no Hospital Federal do Andaraí, Zona Norte do Rio.

Criminosos atacaram a tiros, no começo da noite desta quinta-feira, uma base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Andaraí, Zona Norte da cidade. A PM informou que agentes estiveram no local para tentar localizar e prender os criminosos, mas não obteve êxito na ação.