Bruno Miranda, o Borat do programa Amor & Sexo Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:49 | Atualizado 27/11/2020 11:03

Rio - Bruno Miranda, mais conhecido como 'Borat', ator e assistente de palco de 'Amor & Sexo', da Globo, segue internado no CTI do Hospital Municipal Lourenço Jorge. No momento, seu quadro clínico é estável, apresentando melhora, informou nesta manhã a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a mulher de 'Borat', ele foi baleado por um PM enquanto tentava ajudar a uma motorista a sair do carro capotado no início da tarde desta quarta-feira . O militar está preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

fotogaleria

Publicidade

O ator e um casal, segundo o relato, foram ajudar a motorista a sair do carro. O policial com comportamento alterado teria entrado em luta corporal com o marido da motorista. O PM então efetuou um disparo com intenção de atingir o homem, mas acabou ferindo o ator na região periumbilical à direita. 'Borat' teve lesão no intestino e no rim.

Publicidade

Segundo a 16ª DP (Barra da Tijuca), o PM foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. A Polícia Militar esclarece que informações preliminares dão conta de que um PM se envolveu em uma briga de trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no Recreio dos Bandeirante, na tarde de quarta-feira. A arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes da Operação Recreio Presente. Ele está preso à disposição da Justiça.

Na noite de quinta-feira, Mariana enviou uma mensagem tranquilizando os amigos e fãs do marido. "Queridos, consegui ver o Bruno rapidinho a caminho do CTI. Ele estava acordado, lúcido, orientado e respirando em ar ambiente. A pressão ainda está um pouco baixa e precisando de noradrenalina. Vamos continuar rezando pela recuperação do nosso guerreiro", escreveu ela.