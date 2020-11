Gilcimar Shuenck, o Gil Bala, está foragido Divulgação

O Portal dos Procurados está buscando por informações que levem a localização e prisão de Gilcimar Shuenck, o "Gil Bala", de 32 anos, que é ligado a uma facção que atua em Nova Friburgo. Um cartaz foi divulgado nesta sexta-feita e ele é considerado foragido da Justiça.



O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de cinco denunciados, entre eles Gil Bala, considerando a quantidade de droga apreendida, forma de armazenamento e inscrições indicativas da facção criminosa Comando Vermelho, assim como pelas circunstâncias do fato.



O local que a facção que Gil Bala é associado atua pertence ao Complexo de São Geraldo, sendo bem estruturada, com alto poder bélico, aumento do tráfico e violência na região.



Quem tiver informação a respeito da localidade do foragido pode denunciar anonimamente.