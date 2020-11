Bernardo Marins relata racismo em dia que completou 20 anos Reprodução/ Facebook

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 18:06 | Atualizado 27/11/2020 18:47

Na ocasião, o cliente, negro, identificado como Bernardo Marins, foi seguido pelo segurança dentro do mercado e xingado em seguida. Ao reclamar do fato com o gerente, ele não obteve atenção e ainda foi informado que o segurança havia "marcado a cara da vítima". Na época, os dois funcionários foram demitidos.

Entenda o caso

O estudante de Gastronomia Bernardo Marins denunciou que foi perseguido por um segurança enquanto fazia compras no hipermercado Extra em Alcântara, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no dia 24 de agosto, quando completou 20 anos. O confeiteiro relatou que comprava ingredientes para fazer seu bolo de aniversário.

"Assim que eu entrei, o segurança começou a me seguir, parou no corredor em que eu estava e começou a passar o rádio pedindo para verem na câmeras se eu tinha colocado alguma coisa dentro da minha bolsa. Me dirigi até o caixa e vi ele indo atrás de mim. Depois de ter pago, pedi para chamarem o gerente para falar do ocorrido, foi então que o segurança veio gritando no rádio: 'Vê se ele colocou algo no bolso porque o bolso dele tá cheio'. Sim, meu bolso estava com volume porque eu estava cheio de moedas", diz Bernardo em seu relato à época.

O jovem contou que o gerente da unidade negou que houve racismo no caso. "Ele falou que o segurança só estava andando pelo mercado e que não era comigo. Fiquei indignado pois o gerente era pior que o segurança e resolvi ir embora. Saindo do mercado, o segurança veio atrás de mim e me chamou de 'ladrãozinho." Bernardo disse ainda que os dois discutiram depois que o estudante questionou o funcionário pela acusação sem provas.

"Ficamos no bate-boca até que ele me perguntou se eu achava q ele era cego. Fui ao gerente e pedi para me revistarem e não quiseram. Em todo o momento o segurança falava alto no rádio pra todo mundo ouvir. Todos ficaram pensando que eu era ladrão . Foi a pior humilhação que eu já passei na vida. Nós negros vivemos isso todos os dias", finalizou.