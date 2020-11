Imagens feitas por moradora mostram ao fundo (na luz e ao centro), o momento da demolição irregular feita com o auxílio da escavadeira Reprodução

Rio de Janeiro - Uma demolição irregular realizada na noite de ontem, na rua Santa Lídia, em Nova Iguaçu deixou moradores sem luz. Segundo o relato de residentes do local, fios da rede elétrica foram arrancados durante a demolição, o que deu início à queda de luz na região do Caonze, bairro nobre da cidade. Nenhuma justificativa foi dada por parte dos autores da demolição, que fizeram uso de uma escavadeira. Veja o vídeo feito por uma moradora do local:

Demolição de hotel deixa moradores sem luz em Nova Iguaçu



Segundo a população, fios da rede elétrica foram arrancados durante a ação. Prefeitura informou que não havia licença para o serviço.#ODia



Crédito: WhatsApp O Dia pic.twitter.com/ExutOErFYN — Jornal O Dia (@jornalodia) November 28, 2020

Em nota, a prefeitura de Nova Iguaçu informou que uma equipe da Defesa Civil foi enviada ao local na noite de ontem (27). A demolição que causou o transtorno da falta de luz para moradores do bairro Caonze foi do antigo Hotel Juscelino. Não havia nenhum engenheiro no local, como exige a lei, e nenhuma licença foi apresentada para realização da demolição.

A Defesa Civil interditou o local e deixou uma intimação para que os responsáveis se apresentem em até 72 horas com a documentação.

Uma equipe do Controle Urbano do município também foi enviada ao local para realizar a fiscalização.

De acordo com a Light, uma equipe foi acionada para a Rua Santa Lídia, em Nova Iguaçu, na noite de ontem (27). Os profissionais realizaram todos os reparos necessários na rede elétrica da empresa e o fornecimento de energia para o local foi totalmente restabelecido no início da madrugada.